Zejd sve bolje govori, nadležni i dalje nijemi

SARAJEVO - Dječak Zejd Ćoralić iz Sarajeva napreduje iz dana u dan zahvaljujući svojoj volji i upornosti roditelja i učiteljice, a uprkos nebrizi nadležnih jer Osnovna škola "Osman Nakaš" koju pohađa i dalje nema logopeda, a nadležna ministarstva su se oglušila kada je trebalo pomoći finansijski.

Takođe, mnogi su, kažu roditelji ovog mališana, sada učenika trećeg razreda, njegovu priču iskoristili za svoju promociju.

Podsjećamo, prije dvije godine u javnosti i medijima je odjeknula priča o gluvonijemom dječaku Zejdu i fascinantnom poduhvatu njegove učiteljice Sanele Ljumanović, koja je čitav razred naučila znakovnom jeziku kako bi mogao normalno pohađati nastavu.

"Nedavno je bio dogovoren sastanak sa nadležnima, ja sam došla, ali se oni nisu pojavili. Više se ne nadam da će se nešto pozitivno riješiti u našem slučaju od strane nadležnih. Bilo bi dobro kad bi škola dobila stalnog logopeda, koji bi svaki dan radio sa djecom u inkluziji. To bi bilo idealno rješenje, ali nažalost ne vjerujem da će se to desiti u skorijoj budućnosti", rekla je za "Nezavisne" Mirzana Ćoralić, Zejdova majka.

Ona podsjeća i na to da je snimljen film o Zejdu i učiteljici, te da su se nadali da će se njime nešto pozitivno aktivirati.

"Mislili smo da će se prodajom filma platiti dugoročno Zejdov defektolog, da će se izdvojiti neka sredstva od toga za rehabilitaciju, ali ništa! Mi još nemamo ni CD sa filmom. Plaćanje Zejdovog defektologa od nagrada koje su njih dvoje dobili bilo je kratkotrajno, a nama treba dugoročno rješenje. Djeca nisu igračke - danas ćemo ovako, a sutra onako! To nije humano", kaže ova majka, razočarana u nadležne.

Ona je ponosna na sina koji veoma napreduje. Počeo je spontano da govori, doduše kratke rečenice i sam inicira razgovor. Takođe, veoma voli da crta i talentovan je, a trenira tenis i plivanje. Majka još kaže da pomalo svira klavir, a volio bi i trenirati fudbal.

"Mnogo je napredovao u odnosu na prvi razred, u tom periodu je počeo nositi i bolje slušne aparate. I to je mnogo pomoglo u Zejdovoj rehabilitaciji. One riječi koje prepoznaje u govoru može čitati s usana", kaže Mirzana.

Sanela Ljumanović, učiteljica, s ponosom je rekla kako je Zejd u prvom polugodištu prošao peticom.

"Bio je raspust, a Zejda ću vidjeti kad nastava počne. Nadam se da se odmorio, ali i da je naučio nove riječi. U prvom polugodištu je prošao odličnim uspjehom, mnogo se trudio i radio, pa je to zasluženo. Naravno, imao je i on dana kad nešto nije stigao ili bi zaboravio neku zadaću, kao i sva ostala djeca. Učim ga nekoliko novih riječi sedmično. Obično se trudim da to bude jedna riječ dnevno, pokažem, napišem i izgovorim riječ, a on je ponovi i usvoji", ističe učiteljica Sanela.

Ova učiteljica kaže da se oslanja na svoj trud i rad i da ni ne pokušava da stupi u kontakt sa ministarstvima ili drugim nadležnima.

"Pred nama je još dug put, ali mi smo spremni", kaže učiteljica Sanela.

Podsjećamo, zbog tog postupka učiteljice i đaka dobili su nagradu za podvig godine u okviru manifestacije "Ličnost godine", koju organizuju "Nezavisne", a stizala su i druga priznanja.