"Željeznice RS" uplatile naknade pa neće biti tužbi

DOBOJ - Uplata dvije naknade za prevoz i jednog toplog obroka bila je dovoljna da osam sindikata u "Željeznicama RS" odustane od najavljene tužbe protiv preduzeća zbog neizmirenih obaveza.

"Uspjeli smo obezbijediti sredstva, otišla je uplata za dva prevoza, znači januar i februar, i topli obrok za treći mjesec. U skladu s prilivom u narednom periodu ćemo svakako obezbjeđivati, izmirivati svoje obaveze, nastojaćemo da to bude što redovnije i nadam se da ćemo ovim smanjenjem broja radnika osloboditi dio sredstava, kojim ćemo moći brže ispunjavati obavez", pojasnio je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti, rekao je da zasad neće biti tužbi.

"Ide isplata toplog obroka i dva prevoza, tako da nam to odlaže do daljeg tužbu. Mi ćemo i dalje biti u pripravnosti po tom pitanju", kazao je on te dodao da Uprava nije udovoljila njihovom zahtjevu da plate budu povećane jer priliv tekućih prihoda to ne dozvoljava.

Zbog tehničkih problema i različitih tumačenja poziva, rok za dobrovoljni odlazak iz preduzeća je produžen do kraja ove sedmice, istakli su iz Uprave ŽRS, a dosad su se prijavila 104 radnika.

"Bilo je nedoumica oko te saglasnosti za odlazak. To su na terenu počeli tumačiti šefovi stanica, odnosno radnih jedinica, što nije njihova nadležnost, to je nadležnost Uprave jer ima kompletnu sliku", kaže Savanović.

On dodaje da 80 zaposlenih ove godine stiče uslove za odlazak u penziju.

"Osim što do kraja mjeseca treba da se skine broj zaposlenih na 2.600 ljudi (do kraja juna), do kraja godine treba da se smanji na 2.500 radnika, znači već je evidentno da će se to moći ostvariti odlaskom u penziju redovnim putem, znači po sili zakona", naveo je Marin.