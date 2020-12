Željko Kopanja: Tvorac najsvjetlijih stranica bh. novinarstva

Željko Kopanja, osnivač "Nezavisnih novina", bio je pionir istraživačkog i nezavisnog novinarstva, čovjek izuzetne hrabrosti, posvećen istini i spreman platiti najtežu cijenu za svoje opredjeljenje.

Slovio je za jednu od najznačajnijih karika u novinarskoj zajednici u BiH. Uspostavio je standarde novinarstva te svojim znanjem i umijećem ostavio neizbrisiv trag ne samo u BiH, već i u regionu.

Bio je cijenjen među predstavnicima političke, diplomatske, kulturne i svih ostalih sfera života.

Odmah nakon rata, 1995. godine, osniva "Nezavisne novine" i nekoliko dopisništava širom Federacije BiH i Republike Srpske, što je u to vrijeme bilo nezamislivo s obzirom na još krhke međunacionalne odnose u državi.

Zahvaljujući svojoj uređivačkoj politici, profesionalizmu i objektivnom načinu informisanja, "Nezavisne novine" veoma brzo postaju najtiražnije novine, prepoznatljive široj publici na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Kopanja je bio i ostao novinarska legenda koja je imala hrabrosti i sposobnosti da spoji suprotstavljene strane i pomiri nepomirljivo, poštujući prije svega pravo svakog pojedinca da ima vlastiti stav, uvažavajući različitosti i osobenosti svakog čovjeka.

Zbog nepodilaženja političkim uticajima, vlasnik i osnivač "Nezavisnih novina" u godinama poslije rata počeo je da dobija prijetnje smrću, a 22. oktobra 1999. godine dolazi do atentata, kada mu je pod auto postavljen eksploziv, te ostaje bez obje noge.

Međutim, to ga nije obeshrabrilo da nastavi put koji je zacrtao, a koji danas slijedi njegova redakcija.

Kopanja je preminuo 8. avgusta 2016. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske od posljedica srčanog udara.

Novinarska zajednica je njegovim odlaskom, kako mnogi smatraju, izgubila jednog od najuticajnijih i najznačajnijih svojih članova. Odlazak Kopanje, ocijenjeno je, predstavlja nenadoknadiv gubitak za novinarsku profesiju na ovim prostorima, čije je najsvjetlije stranice upravo on ispisao.

Kopanja, velika legenda istraživačkog novinarstva, rođen je 21. oktobra 1954. godine u Kotor Varošu. Završio je ekonomski fakultet, a novinarsku karijeru započeo je u banjalučkom "Glasu", danas "Glas Srpske", i jedno vrijeme je radio kao novinar beogradskog nedjeljnika "Telegraf".

Riječ urednika

Zašto "Nezavisne"?

Iz najmanje dva razloga. Prvi, čitaoci su se zasitili strogo dozirane informacije koju im prezentuju državni mediji. Drugi, sami novinari okupljeni oko projekta "Nezavisnih", a takvih će biti sve više, zaželjeli su se novinarstva. Naš cilj je da radimo po profesionalnim uzusima profesije i bićemo zavisni samo od čitalaca i, naravno, količine našeg novinarskog znanja. Novinari u "Nezavisnim" ne pripadaju ljudima istih ideoloških stavova, ali će zato kroz saglasje svojih političkih pogleda dati "Nezavisnima" aromu i boju istinske nezavisnosti. Da li je to mogućno u zemlji u kojoj se još od 1929. oktroiše i ograničava mišljenje? Naravno da je mogućno, jer onaj ko jednom zagrize slobodu, taj zalogaj ne napušta.

Za šta će se boriti "Nezavisne"?

Za državu Republiku Srpsku u kojoj će svi njeni građani, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, biti pred zakonom jednaki građani. Naravno da "Nezavisnim" nije strano Srpstvo, ali Srpstvo u onom obliku i ideji koju su ispovijedali najbolji Srbi. Strpljivo, racionalno, radno i domaćinsko. Jer, mi jesmo rodoljubi saglasni s idejom organskog ustrojstva svijeta: ne svima jednako, nego svakome svoje.

"Nezavisne" će ispovijedati one ideje, a one mogu biti i različite, koje će od Republike Srpske učiniti otvorenu državu, otvorenu za saradnju sa svim zemljama svijeta, otvorenu za inostrani kapital i inostrano tržište. "Nezavisne" će voljeti, a ne mrziti. One će spajati, a ne razdvajati. Naše cjepanice nikada nećemo baciti pod kotao tuđe nesreće. Evropejci smo i nećemo se stidjeti svoga pogleda na svijet. Isto tako smo i Balkanci i što bismo se i toga stidjeli?

Ono što smo sebi postavili za cilj nećemo moći bez vas, poštovani čitaoci. Vi ćete biti naša mjera, mjera naše demokratičnosti i našeg poštenja i pameti. Nije patetično i ovdje reći da mi postojimo radi vas, a bilo bi neozbiljno i neukusno da kažemo i radi nas.

Srećne vam nove godine i srećne vam "Nezavisne novine"!

S poštovanjem, Željko Kopanja