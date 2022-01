Zeljković: UKC RS otvara šesti sprat za kovid pacijente

BANJALUKA - Načelnik Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Slavica Zeljković rekla je danas da je epidemiološka situacija pogoršana i da se u UKC-u i Urgentnom centru od početka godine svakodnevno bilježi sve više upućenih pacijenata.

Ona je istakla da je planirano da se prošire kapaciteti koji se odnose na kovid i već od sutra planirano je otvaranje šestog sprata, te dodala da je prostor obezbijeđen, a timovi spremni.

"Nažalost, posljednjih dana imamo sve veći broj hospitalizovanih pacijenata", izjavila je Zeljkovićeva na konferenciji za novinare u UKC-u.

Ona je napomenula da su na početku januara bili uglavnom ambulantni, lakši pacijenti, a da je sada sve više hroničnih bolesnika sa nizom pridruženih bolesti koji odmah po prijemu zahtijevaju hospitalizaciju.

"U petak na subotu smo imali ukupno 50 hospitalizovanih pacijenata na kovid odjeljenju", rekla je Zeljkovićeva.

Ona je istakla da se posljednjih dana javio veliki problem jer je veliki broj oboljelih i zaraženih radnika UKC-a koji su u kontaktu sa inficiranim, pa je trenutno više od 250 medicinara na bolovanju.

"Uprkos svim poteškoćama sa kojima se svakodnevno susrećemo, uz ogromne napore našeg rukovodstva u organizaciji ovog sistema i nas, radnika, pokušavamo održati ovaj sistem - i kovid i nekovid na UKC-u", rekla je Zeljkovićeva.

Ona je navela da i dalje rade sve ambulante, elektivni prijemi i elektivne operacije, ali i dodala da je situacija vrlo teška.

"Trudimo se da održimo i pružimo maksimalnu uslugu, a građane molimo i apelujemo na razumijevanje jer moraju duže čekati na preglede, da budu strpljivi kada dođu. Apelujemo i dalje na poštovanje epidemioloških mjera onako kako je Institut i Ministarstvo zdravlja propisalo i apelujemo na vakcinaciju", kaže Zeljkovićeva.

Ona je dodala da za sada nemaju plan da se obustavi redovan rad.

Zeljkovićeva je napomenula da je danas upućeno više od 50 pacijenata na Urgentni centar UKC-a i da je od tog broja pet već hospitalizovano, dok još 10 čeka na dijagnostičku obradu.

"Već od samog dolaska jasno je da su to pacijenti koji su na kiseoniku, koji su hronični bolesnici starije životne dobi. Od jutros nismo imali nijednog mlađeg pacijenta, ali to je ono što smo i očekivali sa pogoršanjem epidemiološke situacije da će sada kovid kod bolesnika koji imaju već niz komorbiteta dovesti do pogoršanja njihovog opšteg stanja i da će oni biti u teškom stanju od samog dolaska", rekla je Zeljkovićeva.

Ona je navela da u intenzivnoj njezi dnevno imaju od 20 do 35 pacijenata koji su na respiratoru, a od ostalih pacijenata više od pola je na kiseoničkoj terapiji i to su teški bolesnici.

Abdominalni hirurg Goran Janjić, koji radi u kovid i nekovid sistemu, istakao je da, uprkos pogoršanju epidemiološke situacije, zahvaljujući radu i entuzijazmu svih u UKC-u, uspijevaju da odgovore svim zadacima.

Janjić je naveo da je danas glavni dežurni hirurg u UKC-u za nekovid pacijente i da inače ima desetak dežurstava mjesečno i u kovid i nekovid sistemu, a da se između toga rade operacije na redovnom programu.

"Svjedok sam velike količine posla koji radimo, ali uspijevamo, uprkos svim tim pogoršanjima i situaciji, da odgovorimo i pružimo maksimalnu zdravstvenu zaštitu svim našim pacijentima. Za sada uspijevamo da održavamo kontinuitet i redovnog i urgentnog programa", rekao je Janjić.

On je napomenuo da je u UKC-u hospitalizovano 307 pacijenata, od kojih oko 150 zahtijeva neki vid respiratorne podrške.