Zemljotres jačine 2,7 stepeni potresao jug Bosne i Hercegovine

Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihterovoj skali potresao je danas jug Bosne i Hercegovine.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar javlja da je epicentar zemljotresa, do kojeg je došlo oko 13 sati, bio 17 kilometra od Stoca, odnosno 45 kilometara od Mostara.

Svjedočenja građana koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kažu da je potres bio glasan, ali ne i snažan. Stanovnici Hrvatske takođe prijavljuju da su osjetili ovaj potres, prenosi klix.ba.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne mogu napraviti značajnu materijalnu štetu.

