Zemljotres kod Omarske, osjetio se i u Banjaluci

BANJALUKA - Jutros oko 9 časova BiH je pogodio zemljotres koji se osjetio i u Banjaluci.

Prema informacijama EMSC, epicentar je u blizini Omarske, a magnitude 2,3 stepena po Rihteru.

#Earthquake (#zemljotres) M2.3 occurred 24 km NE of Sanski Most (Bosnia & Herzegovina) 4 min ago (local time 09:01:36). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/86H1qvOrpe https://t.co/rUmPgG7EcN pic.twitter.com/SiWOYhHq77