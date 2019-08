Zemljotres kod Tuzle, osjetio se i u Banjaluci

BANJALUKA - Prije nekoliko trenutaka BiH je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni.

EMSC javlja da je potres registrovan šest kilometara sjeverno od Tuzle.

Potres je bio na dubini od 10 km u mjestu Mramor, pored Tuzle.

Kako javljaju naši čitaoci zemljotres se osjetio i u Banjaluci.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/iTN33Hgca0