Zemljotres kod Zenice, osjetio se i u Banjaluci

BANJALUKA - U BiH se oko 13.30 osjetio zemljotres, a Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) saopštio je da je jačina potresa iznosila 4.3 stepena po Richteru.

EMSC je objavio da je epicentar zabilježen na području Zenice.

Podrhtavanje tla od nekoliko sati osjetilo se i u okolnim gradovima bliže Zenici u jačem intenzitetu, dok su manji intenzitet osjetili građani Banjaluke, Tuzle, Sarajeva.

Čitaoci iz Banjaluke, Zenice, Doboja, Žepča javljaju da je "dobro prodrmalo".

Za sada nema informacija o šteti ili povrijeđenima.

"Fino bas protutnja. Onaj strašni zvuk", jedno je od svjedočenja na stranici EMSC-a.

M4.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 14 km NW of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/asMNWooti9