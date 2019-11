Zemljotres opet zatresao BiH

Nekoliko minuta prije 10 sati Bosnu i Hercegovinu je pogodio zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale.

Prema prvim informacijana, koje je objavio sajt EMSC, zemljotres je registrovan šest kilometara južno od Čitluka, na dubini od 10 kilometra, odnosno 21 kilometar jugozapadno od Mostara.

Zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj, odnosno na području Dubrovnika.

minor #earthquake shakes Bosnia and Herzegovina 5 min ago. More info at: https://t.co/cJsWWLCpgS pic.twitter.com/hRZA6ngNAQ