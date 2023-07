Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres jačine 4,2 stepena po Rihteru pogodio je područje Hercegovine, potvrdio je EMSC.

Epicentar zemljotresa bio je sedam kilometara od Gruda, a 37 kilometara od Mostara.

Zemljotres je zabilježen na dubini od 7 kilometara.

"Dobro je treslo, čulo se prije", "Jak udar i zatim jako zatreslo", "Dobro streslo", samo su neki od komentara na EMSC-u.

Još uvijek nema informacija o eventualnoj šteti, prenosi Avaz.

