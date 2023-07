Zemljotres pogodio BiH

​Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio je područje BiH, potvrdio je EMSC.

Epicentar je bio na 39 kilometara od Mostara i osam kilometara od Metkovića.

Zabilježen je na dubini od četiri kilometra.

"Samo zvuk, kao grmljavina", "Tutnjava", "Lagano njihanje", samo su neki od komentara korisnika EMSC-a, koji su osjetili zemljotres.

