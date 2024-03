Zemljotres pogodio BiH

​TREBINJE - Zemljotres jačine 3.5 stepeni po Rihteru pogodio je BiH jutros oko 05.00 sati.

Njemu je prethodio potres jačine 2.6 stepeni, koju se dogodio nešto poslije tri sata ujutru.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa je 27 kilometara sjeveroistočno od Trebinja.

Kako navode korisnici na sajtu ЕMSC, u Sarajevu se osjetilo lagano, ali dugo podrhtavanje, dok je u Zenici prijavljeno podrhtavanje praćeno jakim zvukom.

Oko pet sati ujutru došlo je i do podrhtavanja tla u Crnoj Gori i to u blizini granice sa BiH, a zemljotres se osjetio u Trebinju i Bileći.

Podsjetimo, zemljotres jačine 2.8 stepeni pogodio je Crnu Goru kod Nikšića juče poslije podne, na 28 kilometara od Bileće u BiH, prenosi "Atv". Prekjuče je došlo i do jačeg zemljotresa u Bileći.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 27 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/fepENYrESy