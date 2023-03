Zemljotres probudio Banjalučane

Snažan zemljotres, noćas u 1:45, probudio je stanovnike Banjaluke, a osjetio se i u okolnim gradovima, Laktašima i Gradišci, kao i u dijelu Hrvatske.

Prema prvim podacima, epicentar je bio 23 km sjeverno od Banjaluke.

Prvi podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra pokazali su da se radilo o zemljotresu jačine 3,5 po Rihteru. Kasnije su objavili da je zemljotres bio jačine 2,7 stepeni, da bi jutros naveli da je ipak 2,9.

#Earthquake (#zemljotres)M2.7 occurred 23 km N of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 6 min ago (local time 01:44:39). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/7KRjO87oWS https://t.co/930qRGBPii pic.twitter.com/q3OmMp3yUw