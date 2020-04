Zemljotres u Banjaluci

BANJALUKA - Bosnu i Hercegovinu je oko 15.30 pogodio zemljotes od 2,7 stepeni po Rihteru a epicentar je bio 20 km sjeverno od Banjaluke.

Kako javlja EMSC zemljotres je registrovan na dubini od dva kilometra.

M2.7 #earthquake ( #zemljotres ) strikes 20 km N of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/7mptvyN5HY

Zemljotres ovog intenziteta ne može preuzrokovati veće štete ali ga građani mogu osjetiti.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Republika Srpska #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/cgfburRuKB