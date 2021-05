BANJALUKA - U Banjaluci se oko 22 časa osjetio zemljotres.

Prema prvim informacijama sa sajta EMSC zemljotres je bio jačine 2,3 stepena po Rihteru. Epicentar je bio 6 kilometara sjeverno od Trna, odnosno 16 kilometara od Banjaluke.

