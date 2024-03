Zemljotres u BiH: "Strašno, probudilo me" (FOTO)

BILEĆA - Zemljotres jačine 3,3 po Rihteru, sat vremena nakon ponoći zatresao je Hercegovinu.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 18 kilometara od Bileće, a 58 kilometara od Mostara.

Zemljotres je, kako navode na ovom sajtu, zabilježen na dubini od 10 kilometara.

"Strašno, probudilo me, Bože pomozi samo", "Huka", svjedočenja su nekih od ljudi koji su osjetili zemljotres.

Do jutros nema informacija o tome da je negdje pričinjena značajna materijalna šteta.

