Zemljotres u BiH: Treslo se tlo kod Mostara

MOSTAR - Zemljotes je zatresao južni dio BiH jutros u 7.42 časova, javio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako navodi ovaj servis, intenzitet potresa bio je 3,1 stepen po Rihteru.

Epicentar podrhtavanja, prema prvim podacima, bio je 29 kilometara južno od Mostara.

EMSC navodi da se zemljotres osjetio i na području Sarajeva.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 37 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/KobSTOhGC0