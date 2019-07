Zemljotres u BiH, epicentar u Srebreniku

BANJALUKA – Zemlljotres jačine 4,2 stepena po Rihteru pogodio je jutros BiH, a epicentar je bio 15 km sjeverozapadno od Tuzle, izvjestio je sajt EMSC.

Zemljotres se desio u 9.05 časova na dubini od dva kilometra.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je da je epicentar bio u Srebreniku.

Kako javlja dopisnica "Nezavisnih" iz Tuzle, građani ovog grada su osjetili potres, a kako kažu, tresli su se stolovi.

Zemljotres se osjetio i u Banjaluci, Doboju, Doboju Jug, Petrovu, ali i na području Semberije.

Prema svjedočenjima na stranici EMSC, potres se osjetio i u Novom Sadu.

Zemljotres ove jačine se osjeti u zatvorenom prostoru, a na otvorenom ga osjete samo pojedinci.

