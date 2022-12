Zemljotres u BiH, osjetio se u više gradova

MOSTAR - Zemljotres jačine 4,4 po Rihteru registrovan je večeras u 21. 05, a podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine.

Sudeći prema prvim informacijama, zemljotres se osjetio u Mostaru, Stocu i Sarajevu.

Prema preliminarnim informacijama EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara od Stoca.

M4.0 #earthquake (#zemljotres) strikes 36 km S of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lG0MXIjnEe