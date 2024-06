Zemljotres u BiH, treslo se i u regionu

MOSTAR – Zemljotres jačine 3,3 stepena po Rihteru zabilježen je jutros u blizini Mostara, a epicentar je zabilježen bio 13 kilometara od ovog grada.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 37 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/PIIfYgDGvh