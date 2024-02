Zemljotres u BiH, treslo se u banjalučkoj regiji

BANJALUKA - Prije nekoliko minuta tlo se zatreslo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Prema prvim informacijama intenzitet zemljotresa je bio 2,8 stepeni po Rihteru, a epicentar je bio četiri kilometra od Kneževa, odnosno 32 kilometra od Banjaluke.

EMSC javlja da se podrhtavanje osjetilo u Banjaluci u 16.48 časova.

Čitaoci iz više krajeva banjalučke regije javljaju da su osjetili zemljotres.

Naši čitaoci iz Banjaluke navode da su osjetili blago podrhtavanje u huk, dok je čitalac iz Gradiške kaže da se namještaj u stambenom objektu zatresao.

