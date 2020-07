Zemljotres u BiH

SARAJEVO - Zemljotres se osjetio na području BiH, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Za sada nije poznato koje je jačine bio i gdje je bio epicentar.

Podsjetimo, jutros se osjetio zemljotres u Srbiji, čiji je epicentar bio u blizini Novog Pazara i Sjenice, a prema podacima seizmološkog zavoda Srbije, jačina zemljotresa bila je 3,5 stepeni Rihterove skale.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/VA1zrdtYUd