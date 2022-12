Zemljotres u BiH

​Zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru registrovan je jutros u BiH.

Podrhtavanje tla osjetilo se oko 7.49 časova.

Zemljotres se osjetio u Mostaru, Stocu, Međugorju, Čapljini i drugim hercegovačkim mjestima, podaci su EMSC-a.

Ljudi su komentarisali da je podrhtavanje trajalo kratko ali da se osjetilo.

Podataka o materijalnoj šteti zasada nema.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 20 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/0NIw0inxqz