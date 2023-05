Zemljotres u BiH

​BANJALUKA - Na području Bosne i Hercegovine danas se oko 17.23 osjetio zemljotres.

Prema prvim informacijama EMSC, jačina zemljotresa je 4,1 stepen po Rihteru, dok je epicentar 17 kilometara od Tuzle, odnosno 13 kilometara od Lukavca.

Zemljotres je zabilježen na dubini od jednog kilometra.

Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti.

Prema riječima čitalaca zemljotres je trajao po desetak sekundi u dva navrata.

"Mi smo na četvrtom spratu u centru Tuzle, jako se treslo", rekao je jedan korisnik u komentaru.

"Baš se ljuljalo", dodao je drugi.

Prema informacijama iz Operativnog centra Civilne zaštite Grada Tuzla, za sada nema prijava o eventualnoj šteti ili povrijeđenima, navodi RTV 7.

Kako prenose mediji, zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj i Srbiji.

