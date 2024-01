Zemljotres u BiH

U poslijepodnevnim satima zemljotres je pogodio područje Hercegovine, javlja ЕMSC.

Još uvijek nema nikakvih informacija o jačini zemljotresa.

Zemljotres se najviše osjetio na području Čapljine i Stoca, čemu svjedoče i komentari korisnika ЕMSC-a iz tih mjesta.

"Zatreslo", "Dobro je zdrmalo", neki su od komentara.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 29 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Hw20qNg7JC