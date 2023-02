Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u Banjaluci

​U poslijepodnevnim satima sjever Hrvatske pogodio je zemljotres jačine 3,1 po Rihteru.

Kako javlja EMSC, zemljotres je bio na dubini od 22 kilometra. Epicentar je bio 22 kilometra od Zagreba, odnosno 12 kilometara od Sesveta.

Kako javljaju čitaoci, zemljotres se osjetio i u Banjoj Luci.

"Lagana tutnjava", "Zatreslo lagano, bez zvuka", "Lagano podrhtavanje zgrade" su samo neki od komentara, prenosi Avaz.

