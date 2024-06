Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u BiH: "Treslo nekoliko sekundi, snažan udar"

Hrvatsku je večeras pogodio zemljotres, a podrhtavanje tla se osjetilo i u Bosni i Hercegovini, javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Preliminarni podaci kažu da je epicentar zemljotresa bio na 29 kilometara od Karlovca.

Prema prvim informacijama, zemljotres je bio jačine 2,9 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi Avaz.

Podrhtavanje tla je zabilježeno u 19.23 sati, podaci su koje je objavio EMSC.

„Snažan udar! Nekoliko sekundi. Jako!“, glasio je jedan od korisnika EMSC foruma.

#Earthquake (#potres) M2.9 occurred 29 km SW of #Karlovac (#Croatia) 7 min ago (local time 19:23:44). More info at: ttps://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/8Rett60khS https://t.co/sXc1gFjElY pic.twitter.com/mYI5LqGvZ5