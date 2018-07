Zemljotres u blizini Trebinja

MOSTAR - Seizmografi Federalnog hidrometeorološkog zavoda zabilježili su jutros u 8 sati i 6 minuta umjereni potres s epicentrom u blizini Trebinja, u pograničnoj zoni između BiH i Hrvatske.

Magnituda je iznosila 3,2 stepena po Richteru, a u epicentru se mogao osjetiti intenzitetom četiri do pet stepenia Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Potres se osjetio na području jugoistočne Hercegovine i Dubrovnika.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.2 strikes 13 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 22 min ago. Please report to: https://t.co/qj9rUChnqS pic.twitter.com/EukaNMTOgG