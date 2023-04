Zemljotres uznemirio Sarajlije

​SARAJEVO - Sarajevo je u večernjim časovima pogodio zemljotres, saopštio je EMSC.

Zemljotres je bio na dubini od devet kilometara.

Jačina zemljotresa bila je 2,1 stepen po Rihteru.

Potres je bio kratak i ne previše snažan, međutim dovoljno jak da se osjeti i uplaši one koji žive na ovom području.

"Strašno je zvučalo", "Osjetilo se brujanje i onda se zatreslo", samo su neki od komentara korisnika EMSC.

