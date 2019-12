"Žena godine" - Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank

Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo ovogodišnja je dobitnica specijalnog priznanja Žena godine 2019 u organizaciji "Ladies In" magazina.

Nakon ulaska u uži krug i nominacijom za doprinos razvoju finansijskog i bankarskog sektora, Sanela Pašić je glasovima javnosti, stručnog žirija i redakcije "Ladies In" magazina, proglašena Ženom godine i ambasadorkom projekta "Ladies In". Priznanje je uručeno na svečanoj ceremoniji održanoj u Sarajevu.

"Ovo priznanje je velika čast, ali istovremeno i velika obaveza. Ova nagrada nije samo moja, ona je prije svega priznanje mojoj porodici, ali i prijateljima, kolegama i studentima za podršku i povjerenje koje mi daju. Osjećam potrebu da ustrajem u onome što radim i da budem što bolja, zbog svih onih koji su me podržali", istakla je Sanela Pašić.

"Samo priznanje za doprinos razvoju finansijskog i bankarskog sektora je velika nagrada, obzirom da se radi o vrlo dinamičnom i kompleksnom sektoru", istakla je Pašićeva i naglasila da, iako se radi o sektoru u kojem gotovo 2/3 zaposlenih čine žene, razvojni put do pozicija u top menadžmentu je veoma težak i zahtjevan.

Ekipa magazina "Ladies In" ovim projektom daje doprinos jačanju uloge žene u društvu, te je Sanela sa zadovoljstvom prihvatila poziv da bude dio te priče. Osim bankarske karijere, Sanela Pašić je vrlo aktivna i u obrazovnom segmentu. Doktor je ekonomskih nauka i profesorica na Sarajevo School of Science and Technology. Svojim studentima, osim tehničkog znanja, nastoji prenijeti i dio menadžerskog iskustva koje ima, ali i vrijednosti koje su im potrebne da bi bili odlični u poslu koji će u budućnosti obavljati.

Kada je prvi put imenovana za člana Uprave, Sanela Pašić bila je prva licencirana žena član uprave u BiH, a potom i prvi put žena direktor banke u BiH. Iako je bankarstvo tradicionalno muška industrija, Upravu Addiko Bank dd Sarajevo čine tri žene, a žene su takođe na više od 70% menadžerskih pozicija u banci.