Žena pozvala 122 pa skočila u hladnu Spreču, policajci je ipak spasili

DOBOJ - Sedam minuta trajala je drama koju je svojim pozivom na 122, a zatim skokom s mosta na rijeci Spreči u Stanić Rijeci, kod Doboja režirala žena iz Gračanice (49) riješena da sebi oduzme život.

Za srećan kraj zaslužni su policajci Miroslav Mišić (53) i Kristian Jović (23) pripadnici Policijske stanice Doboj 2 koji su joj i pored toga što se opirala tokom izvlačenja iz vode spasili život.

Sve je počelo tako što je žena pozvala policiju i saopštila svoje suicidne namjere.

Potom su Mišić i Jović vozilom sa uključenom rotacijom požurili na lice mjesta, te se popeli na most.

"Tada smo uočili tu žensku osobu da ide iz suprotnog pravca prema mostu, dozivali smo je da stane, dali smo se u trk da bi je sustigli, međutim čim je ona došla iznad vode, spustila se, sjela na most, uhvatila se rukama za šipke. Kada smo bili na četiri, pet koraka od nje ona se pustila i pala u vodu", priča Miroslav Mišić.

Iako vremenski uslovi nisu bili povoljni, a i Spreča je bila hladna, Kristian Jović nije oklijevao da skoči.

"Ne, u tom momentu nema puno razmišljanja, pogledao sam u vodu, vidio sam da žena tone. Skinuo sam opasač da skočim s mosta za njom, međutim kolega mi nije dao. U tom momentu strčali smo niz liticu, teren je bio veoma nepristupačan, gadan. Sišli smo dole. Ugledali smo ženu kako pluta, već je bila velikim dijelom pod vodom. Dočekali smo ženu da dođe do stabla koje je bilo u vodi, ušli smo u vodu do koljena", kazao je Kristian, a njegov kolega opisao je nastavak drame.

"Uspio sam je nekako uhvatiti za zglob lijeve ruke svojom lijevom rukom i ona kako se otimala povukla me je, izbacila me je iz ravnoteže. Međutim, kolega me je uhvatio za ruku, održao me je da ne padnem i ja u vodu. I onda sam je uspio izdići, on mi je pripomogao, uzeo je za drugu ruku i trajalo je tri, četiri minute dok je nismo u potpunosti izvadili iz vode, pošto ona ima oko 70 kilograma, ima odjeće na sebi mokre 30 kilograma", kazao je Miroslav, te se prisjetio šta im je nesrećna žena govorila.

"Vikala je nemojte me spašavati, ne želim da živim. To je ponovila desetak puta kada smo je uhvatili za ruke i momenta vađenja iz vode. Tražila je poslije toga da je pustimo, da želi ponovo da skoči", naveo je policajac, te dodao da je na pitanje zašto to radi odgovorila da ima problema.

Sve se dešavalo munjevito brzinom, ali ključna u akciji spašavanja, smatraju policajci bila je brzina kojom su djelovali.

"Vrijeme je bilo najbitniji faktor, da nismo postupili veoma brzo, veoma profesionalno, mislim da žena ne bi preživjela... Najteže mi je bilo kada se sjetim kako je žena pustila se s mosta, bio sam bespomoćan, nisam mogao da pomognem, a bio sam svega nekoliko metara od žene", rekao je Kristian.

