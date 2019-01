Zeničanin Dario Mihajlović postao gradonačelnik u Švedskoj

Dario Mihajlović iz Zenice prije 26 godina kao 11-godišnjak napustio je svoj grad. S porodicom je pobjegao iz rata u BiH kako bi sačuvao svoj život, a danas je gradonačelnik švedskog Ulricehamna.

Odluka o napuštanju Bosne i Hercegovine bila je veoma teška za njega i njegovu porodicu koji su čitav svoj život izgradili u gradu čelika. Ipak, volja za životom, bila je jača. S ruksakom na leđima napustio se od rodbine i prijatelja te krenuo u Švedsku dokle je putovao nekoliko mjeseci.

"Meni je to teško palo kao 11-godišnjem dječaku. Put do Švedske nije bio nimalo lagan, trebalo nam je par mjeseci. Živjeli smo u prihvatnom centru četiri godine dok se nije riješio naš status. Za to vrijeme sam učio švedski jezik, istoriju i matematiku. Propustio sam nekoliko veoma bitnih godina školovanja, ali sam redovno krenuo u 9. razred i upisao gimnaziju smjer računarski tehničar", govori Mihajlović.

Tada nije imao ambicija da nastavi svoje školovanje te se zaposlio u trgovini elektronskih uređaja gdje je radio narednih šest godina. S vremenom se ponovo pojavila želja za školovanjem te je u roku završio fakultet, oženio se, dobio dvoje prekrasne djece i kupio kuću.

"Sve je išlo svojim tokom. Kao nastavnik radim već pet godina. Kroz ovaj posao sam otkrio da neke stvari mogu da se urede i na drugačiji način, a da bih to ostvario, uključio sam se u politiku. Vjerovatno da sam ostao u Bosni i Hercegovini ne bih dobio iste mogućnosti za školovanje i usavršavanje. Na početku sam se osjećao nesigurnim hoću li moći uspješno opravdati dobijeno opravdanje, s obzirom na to da nisam imao nikog u politici. Nosila me mogućnost da sudjelujem u promjenama u školstvu", Izjavio je Mihajlović za Klix.ba.

Ističe kako nije mogao ostati ravnodušan na neke propuste koji su se mogli riješiti samo preko politike te je sve to bilo vrijedno truda i angažmana u politici.

Uloga gradonačelnika Ulricehamna za njega je velika odgovornost s obzirom na to da kao gradonačelnik vodi i gradsko vijeće u kojem se nalazi 49 vijećnika. Međutim, uprkos svim obavezama bar jednom godišnje posjeti Bosnu i Hercegovinu gdje kako kaže pojede dobre ćevape.

"Svake godine rado posjetim Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je čuti naš jezik, sretati naše ljude i pojesti dobre ćevape. O povratku u Bosnu za sada ne razmišljam. Ipak sam u Švedskoj osnovao porodicu, ali nikada ne reci nikada. Mladima bi preporučio da se politički aktiviraju kako bi nešto promijenili i da obavezno izlaze na izbore. Oni moraju utjecati na starije da promijene svoje mišljenje o mijenjaju političara koji su do sada vodili lošu politiku, a ne da uvijek biraju jedne te iste", zaključio je Mihajlović te poručio mladima da oni budu snaga promjene u državi.