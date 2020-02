Žene spremnije na selidbu

BANJALUKA - Zbog udaje, boljih uslova života, školovanja i posla, žene u Bosni i Hercegovini češće migriraju od muškaraca, odnosno sele se iz jednog u drugo mjesto u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH za prošlu godinu, udio ženske populacije u ukupnim unutrašnjim migracionim kretanjima iznosio je 17.081 ili 59,9 odsto, a muške 11.442 ili 40,1 odsto.

"Najveći broj preseljenog stanovništva unutar BiH bio je starosti od 20 do 39 godina, odnosno 14.145 stanovnik, što predstavlja 49,6 odsto ukupnih kretanja", kazali su iz Agencije.

Da su žene te koje više migriraju u BiH potvrdio je i Stevo Pašalić, demograf, navodeći da su za to najčešći razlozi udaja, školovanja i potraga za boljim uslovima života.

"U pitanju su unutrašnje migracije između entiteta i opština", ističe Pašalić.

Dodaje da ne čudi činjenica da veliki dio stanovništva želi da ide u veće centre, poput Banjaluke, Bijeljine i Sarajeva.

"Jedna od posljedica takvih migracionih tokova je i poremećaj u rodnoj, obrazovnoj i starosnoj strukturi stanovništva. Često se dešava da u potrazi za zaposlenjem iz manje razvijenih opština odlazi najvitalniji dio populacije, odnosno radno sposobno stanovništvo, među kojim je veliki broj mladih obrazovanih kadrova", kazao je Pašalić za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, to dovodi do toga da u nekim gradovima imamo prenaseljenost, koja dovodi do manje mogućnosti zaposlenja građana, a na drugoj strani su ispražnjeni gradovi ostali naseljeni starim stanovništvom.

Aleksandar Majić, demograf, takođe ističe da su u okviru unutrašnjih migracija u BiH žene mnogo mobilnije u odnosu na muškarce.

"Prije svega to je najviše zbog udaje, zbog sklapanja bračnog statusa. Muškarci više migriraju vani, odnosno iz države u državu", kazao je Majić.

Prema njegovim riječima u posljednje vrijeme je u gradskim naseljima sve veći broj žena, dok su u ruralnim područjima većinom dominantni muškarci.

Majić je istakao i da je na fakultetima u RS sve više studenta ženskog pola.

"Kad poredimo sve podatke, veći broj je žena na fakultetima, pogotovo na društvenim naukama, dok je na tehničkim naukama više zastupljena muška populacija", naveo je Majić.

Mija S., koja je srednju školu završila u Prijedoru, ističe da nije imala dilemu da će napustiti rodno mjesto.

"Otišla sam na fakultet u Banjaluku, a nakon udaje sam se definitivno preselila u grad na Vrbasu, gdje sad imam posao i svoju porodicu. Danas svi teže ka većim gradovima, jer se smatra da nude i više mogućnosti", kazala je ona.

Smanjuje se broj doseljenih

Na nivou Bosne i Hercegovine broj doseljenih stanovnika lani iznosio je 28.523.

Od toga, broj doseljenih u FBiH iznosi 19.734, što u odnosu na isti period 2018. godine pokazuje smanjenje za 1,4 odsto, u Republici Srpskoj ih je 8.134, što u odnosu na isti period 2018. godine pokazuje smanjenje za 6,5 odsto, dok u Brčko distriktu iznosi 655, što u odnosu na isti period 2018. godine pokazuje smanjenje za 1,7 odsto.