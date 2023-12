Zgradu stare opštine Doboj zamijeniće poslovni objekat

DOBOJ - Objekat stare opštine, koji je nedavno srušen, bio je glavna tema posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja lokalnog parlamenta i našao se u raskoraku od sentimentalizma do kapitalizma, koji je izgleda kriv što će na njegovom mjestu niknuti prizemni poslovno-uslužni objekat.

"Očigledno je nezadovoljstvo sugrađana, agonija. Kako se može ići u ove odluke i dalje. Ja bih ovo zaista preispitala, mislim da postoji niz aspekata, od onih sentimentalnih na koje ste me nekoliko puta upozoravali, kako na njih nemamo pravo, da budemo sentimentalni oko neke zgrade, ali kada kažemo plan grada, ne misli se tu samo na zgrade, ulice, infrastrukturu, nego se misli zaista i na jedan duh grada koji je gotovo podjednako važan... Ja sam nebrojeno puta vidjela Dobojlije koji prolaze, vjerujte mi sa suzama u očima, gledaju svaki onaj čekić koji je udarao po onoj građevini koju su njihovi očevi gradili", poručila je sa govornice Olivera Nedić, odbornica PDP-a.

Ne mogu se složiti i neću dozvoliti, i tu sam zahvalan skupštinskoj većini, da zaustavimo gradnju u Doboju, odgovorio je gradonačelnik Boris Jerinić.

"Grad Doboj je procentualno, mogu slobodno reći, možda najveće gradilište u RS, pa možda i u BiH u odnosu na broj stanovnika, geografski položaj i sve ostalo, i to je zahvaljujući upravo ovoj skupštinskoj većini, a ne ljudima koji su na osnovu spekulacija, na osnovu svojih ličnih frustracija emotivno vezani za neke objekte u koje nisu nikada ni ušli. Ti koji se bune, bunili su se i u nekoj drugoj lokalnoj zajednici... Ko god se pojavi, ko god želi da gradi u Doboju, imaće našu podršku. Siguran sam da ljudi koji odlučuju, a to je ova Skupština, daju podršku da svi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti. I to je za razvoj ove lokalne zajednice", kazao je Jerinić i dodao da kapital ne poznaje granice.

Odbornik Sretko Đurković, koji je mandat izborio kao endepeovac, a u međuvremenu je obukao dres Ujedinjene Srpske, u svom maniru se osvrnuo na goruću temu.

"U svakom slučaju želim da pozdravim uvaženu koleginicu Nedić, ako ništa, isprovocirala je gradonačelnika da nam ovako lijepu besjedu napravi, što zbilja podržavam i sto posto sam za", kaže Đurković.

Nedićeva je upozorila da zakon još nije regulisao prodaju državne imovine privatnim licima.

"Dakle, mi ovdje srljamo u situaciju koja se neće moći popraviti... To nije zabilježeno ni u jednom gradu, a ja sam ih izazivala da mi odgovore gdje je to još zabilježeno da se izmješta zgrada opštine, upravna zgrada jednog grada, i taj prostor daje u privatno vlasništvo", navela je Nedićeva.

"Ovdje ništa nije urađeno mimo zakona. Ne tražimo od bilo koga, pa ni od svojih saradnika, da radi mimo zakona, isključivo po zakonu", kazao je Jerinić.

Odbornici su razmatrali ukupno 26 tačaka dnevnog reda, a između ostalog, usvojen je budžet za 2024. u iznosu nešto manjem od 65 miliona KM.

"Na javnoj raspravi svi su imali mogućnost da iznesu svoje prijedloge i amandmane, nekima je udovoljeno, onoliko koliko je to bilo u mogućnosti. Znači, budžet je realan, projektovan shodno i prihodima i rashodima", izjavio je Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine grada (SNSD).

