Zima ne posustaje: Narednih dana hladno sa snježnim padavinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti hladno sa snježnim padavinama povremeno, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme. Slab snijeg će provijavati samo ponegdje na planinama. Na jugu će biti toplije sa sunčanim periodima.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do nula, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna od jedan do pet, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, prvog dana marta, biće oblačno, povremeno sa padavinama koje će se tokom dana premještati od juga i zapada ka sjeveru i istoku.

Padaće slaba susnježica i snijeg, a na jugu i krajnjem sjeveru kiša.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od dva do šest, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U četvrak, 2. marta, prije podne biće oblačno sa slabim snijegom i uz manji porast snježnog pokrivača, a na jugu kiša.

Tokom dana snijeg će i dalje padati u višim predjelima, a u nižim predjelima kiša i susnježica povremeno.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do dva, u višim predjelima od minus četiri, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.