Zimnica postaje luksuz, cijena kupusa u Banjaluci rekordna

BANJALUKA - Sezona pravljenja zimnice u punom je jeku, a najveća potražnja, kao i svake godine, vlada za kupusom.

Ove godine, prema riječima naših sagovornika, cijena premašuje 15 KM, što je izazvalo zabrinutost među građanima.

Cijene variraju u zavisnosti od toga gdje kupujete, da li je to lokalna prodavnica, pijaca ili prodavci koji dolaze na kućnu adresu. Tako ćete za vreću kupusa morati izdvojiti više nego prethodnih godina.

Na pijacama cijena za vreću kupusa ide do 18 KM, dok je kod uličnih prodavaca koji dostavljaju na kućnu adresu cijena od osam do 10 KM, a u lokalnim prodavnicama oko 12 KM.

Gospana S. iz Banjaluke ističe za "Nezavisne novine" da je kupila kupus po cijeni od 12 KM, ali kako kaže, njena komšinica je platila 18 KM.

"Vreću kupusa sam platila 12 KM u jednoj trgovini u Banjaluci. Bila sam šokirana cijenom, budući da sam prošle godine isti kupila za osam KM. Ne znam zašto cijene toliko rastu, pogotovo kada se radi o osnovnim životnim namirnicama, koje svaka kuća treba da ima. Razočarana sam, posebno kad sam čula da su drugi platili kupus i po 18 KM", kaže Gospana.

Kako je dodala, ove godine je kupila manje kupusa upravo zbog visoke cijene.

"Znam da je kupus na početku sezone uvijek skup, ali moramo na vrijeme kupiti, jer je rod bio loš. Šta ćemo bez sarme za praznike" kazala je Gospana.

Marija S. iz Prijedora ističe da je kupus kupila po cijeni od osam KM, a prodavac joj je dovezao na kućnu adresu.

"Ja sam se dogovorila s njim po toj cijeni. Ne znam odakle je dovezao, ali ja sam zadovoljna kupusom. Znam da je na pijaci cijena mnogo viša, ali sam ove godine dobro prošla," kazala je Marija.

Za visoke cijene kupusa ove sezone, prema riječima proizvođača, kriva je velika suša. Ove godine suša je značajno uticala na poljoprivrednu proizvodnju, smanjujući prinose uprkos visokom kvalitetu proizvoda. Proizvođači su se suočili s velikim izazovima, jer su tokom ključnih mjeseci nedostaci u padavinama prepolovili očekivane rezultate. Iako su prinosi manji, kvalitet je ostao izuzetno visok, što je donekle ublažilo posljedice suše.

Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, ističe da su glavni krivci za visoke cijene kupusa preprodavci.

"Cijene kod proizvođača su znatno niže od onih po kojima se prodaje kupus. Realna cijena kod proizvođača po kilogramu kupusa bez PDV-a je oko 0,7 KM. Kada sve to sagledate, cijena vreće bi trebalo da bude od osam do 10 KM, a ne ovih 18 KM koje naplaćuju", kazao je Ilić.

Dodao je da su te visoke cijene nelegalne.

"To je sve do prekupaca i trgovaca, a možemo govoriti i o ilegalnoj trgovini od koje niko nema koristi, osim onih koji prodaju. U trgovačkim centrima cijena je dosta realnija, kreće se od 1,2 do 1,5 KM po kilogramu," rekao je Ilić.

Kako je naglasio, suša je ove godine stvorila velike probleme.

"Zbog suše imamo neravnomjerno sazrijevanje plodova i lošije stanje, ali mislim da ćemo uspjeti odgovoriti zahtjevima tržišta", zaključio je Ilić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.