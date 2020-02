Živi bez struje i vode, zbog siromaštva sina morao dati u dom

Pronašli smo posao iz snova!

20.02.2020

Prošle godine svi ljubitelji spavanja imali su priliku da se prijave za posao iz snova. Pozvali smo ih da dođu u naše trgovine, spavaju na Dormeo madracu i jastuku i budu plaćeni za to! Kampanja čiji je cilj bio istaknuti važnost kvalitetnog sna, pokazala je izvanredan uspjeh – posao iz snova proveden je u 20 zemalja s nevjerovatnih 70 000 prijava. Zaposlili smo čak 52 spavalice širom Europe koje su uspješno obavile posao iz snova.

Ove godine ponavljamo ovaj sjajni oglas!

Zaradite 500 KM za 4 sata spavanja!

Nakon ogromnog uspjeha iz prethodne godine, Dormeo ® je odlučio ponovo objaviti oglas za posao iz snova. Ove godine tražimo spavalice koje žele spavati 4 sati i za to će im biti plaćeno 500 KM.

13. marta 2020. godine, organizujemo poseban događaj Dormeo ® Dan Spavanja, povodom Svjetskog dana spavanja, kada će najkreativniji učesnici konkursa spavati na odabranoj lokaciji u udobnosti Dormeo proizvoda. Pobjednik će pored plate od 500 KM dobiti i nezaboravno iskustvo te saznati šta je najvažnije za miran i kvalitetan san.

Konkurs za posao je otvoren do 06.03.2020. godine.

Ovom kampanjom Dormeo ® povodom Svjetskog dana spavanja želi podići svijest o važnosti kvalitetnog sna, te njegovom neprocjenjivom utjecaju na naše tijelo i um. Također, kako bismo imali miran i kvalitetan san potrebno je osigurati najbolje okruženje za spavanje. Tokom noći se opuštamo i regeneriramo, ali samo kada spavamo na pravim proizvodima koji pružaju optimalnu podršku i osjećaj udobnosti. Spavanje je posao, a sada može postati posao iz snova.

Prijavite se za posao iz snova na www.spavalica.ba

Što se događa kada spavate?

Mislite da vaše tijelo jednostavno ne radi ništa kada spavate, da ste potpuno neaktivni? Istina je da vaše tijelo i um obavljaju pravi posao dok spavate! Oni rade cijelu noć kako bi ostali uravnoteženi i zdravi - vaše misli i tjelesne funkcije usporavaju, ćelije vašeg mozga se odmaraju od dnevnih aktivnosti i vrijeme je za oporavak. Tokom dubokog sna vaše tijelo obnavlja mišiće, organe i ostale ćelije, jača vaš imunološki sistem, bori se protiv infekcija i još mnogo toga. S druge strane, nedostatak sna predstavlja brojne zdravstvene rizike, od simptoma depresije, visokog krvnog pritiska i migrene. Spavanje i zdravlje su usko povezani, a stručnjak za san, Dormeo ® želi edukovati što više ljudi o kvalitetnom snu i koliko je usko povezano sa našim zdravljem. Kada se kvalitet sna poboljša, poboljšava se i kvalitet života.

Postanite Dormeo ® spavalica

Dormeo ® je jedan od vodećih brendova i Dormeo proizvodi predstavljaju sinonim za kvalitetan san. Naš je cilj ponuditi kupcima sve što im je potrebno za poboljšanje kvalitete spavanja i života, od A do Zzz, a također ih edukovati o tome kako se njihovo zdravlje može promijeniti na bolje sa spavanjem. To je tako jednostavno. Dormeo je vaš stručnjak za san koji vam nudi da na jednom mjestu pronađete sve što vam je potrebno za mirne snove. Od odabira pravih letvica za krevet, do madraca ili nadmadraca koji se prilagođavaju svakoj osobi, pa sve do jastuka i prekrasnih posteljina koje će vašu spavaću sobu pretvariti u oazu elegancije po vašem ukusu.

Dormeo ® je vaš stručnjak za spavanje na jednom mjestu i potpuno rješenje za miran i kvalitetan san na koje možete računati.

