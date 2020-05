Zloupotrebe recepata u Tuzlanskom kantonu minimalne

TUZLA - Izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK treba da usmjere 10 miliona KM za informatizaciju zdravstvenog sistema u TK i to su na današnjoj sjednici podržali poslanici Skupštine TK.

Proces informatizacije je trebalo da bude davno urađen, smatra premijer Denijal Tulumović i naglašava da su svi pokušaji rađeni parcijalno u UKC-u i domovima zdravlja. No, kompletna informatizacija nikada nije zaživjela.

"Programom koji je Vlada donijela na prijedlog Ministarstva zdravstva napravili bismo jedan iskorak da u budućnosti građani imaju skraćeniji put dolaska od primarne do sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Uštede na godišnjem nivou su od četiri do pet miliona KM. Ova investicija bi se isplatila za dvije godine", kazao je Tulumović i dodao da bi i zloupotrebe recepata bile minimalne jer bi u svakom trenutku bilo moguće provjeriti gdje je zabilježen elektronski recept te koji lijekovi su podignuti. Upravo u doba pandemije pokazale su se sve manjkavosti zdravstvenog sistema.

"Naši hronični bolesnici imali su problema da dođu do ljekara i podignu svoju dvomjesečnu, tromjesečnu terapiju. Veliki broj procedura koje se rade u domovima zdravlja ne moraju se ponavljati u UKC-u. To su vađenje laboratorijskih nalaza, rendgenski snimci, CT i MR nalazi. To bi svim ljekarima trebalo biti dostupno jednim klikom na računaru", naglašava premijer.

Proces informatizacije zdravstva TK trebalo bi da omogući pacijentima lakši pristup sistemu, ali i dugoročno velike uštede.

"Bio je veliki otpor nekih farmaceutskih lobija i lobija iz zdravstva da se ovo ne uradi. Međutim, našli smo zastupnike koji su spremni podržati ovako jednu dobru inicijativu koju je započeo naš klub zajedno sa ministricom Dajanom Čolić", rekao je Mahir Mešalić, posalnik DF-a u Skupštini TK.

Opozicione stranke imale su primjedbe i naglašavale da nije pravo vrijeme da tih deset miliona ide u te svrhe.