Značajna pomoć "M:tela" obradovala srpske povratnike (FOTO)

GLAMOČ, BOSANSKO GRAHOVO - Da srpski povratnici u Federaciji BiH nisu zaboravljeni i prepušteni sami sebi još jednom je potvrdila kompanija "M:tel", a osim što je svaka pomoć dobrodošla, posjeta i zagrljaj im znače više od svega.

Da se pravi prijatelji poznaju u nevolji ponovo je pokazala kompanija "M:tel" koja je u petak u okviru akcije "Niste sami, imate prijatelje" posjetila Glamoč i Bosansko Grahovo, gdje su podijelili desetine paketa hrane i ogrevnog drveta.

Među onima koje je "M:tel" obradovao je i samohrana majka Slađana Krstanović, koja živi sa sinom i majkom uz skromna primanja.

"Sin mi je osmi razred, sama ga izdržavam, a stalnog posla nemam. Moram mu kupiti knjige za školu, odjeću, obuću, ali i platiti struju, kupiti drva. Živimo u opštinskom stanu, ništa svoje nemamo", ispričala je Slađana, dodajući da života u ovom dijelu BiH nema.

Da je donacija značajna potvrđuje i Draginja Srdić, koja u staroj kući živi sa sinom.

"On nigdje ne radi, a ja sam operisala karcinom. Imamo 100 KM socijalne pomoći. Bog vam dao zdravlja kad ste se sjetili i dotjerali nam ovu pomoć, mnogo će nam značiti", rekla je Srdićeva.

Jelena Trivan, generalna direktorica kompanije "M:tel", istakla je da ne želi govoriti o tome šta je i koliko kompanija "M:tel" dala ovim ljudima, već da želi pozvati sve da dođu u Glamoč da vidi sa kolikom mukom, tugom, nepravdom i siromaštvom žive ove ljudi.

"I ono što treba mi da im kažemo je jedno veliko 'hvala' što su izdržali i ostali ovde jer se tu brani nacija, srpstvo, zemlja i zavičaj. Mnogo prkosa i ljubavi je potrebno da bi se ovde opstalo. Ne treba oni nama da kažu 'hvala', nego mi njima jer žive ovde", rekla je Trivanova.

Da je veliki broj građana u ovoj maloj opštini socijalno ugrožen i na ivici siromaštva potvrdio je i Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, koji je zahvalio za uručenu pomoć.

"Ovo je lijep gest kompanije 'M:tel' i pomoć je dobro došla iz više razloga. Najugroženijim porodicama paketi sa hranom i drvima biće od velike koristi. Tokom podjele se ukazala potreba da još stanovnika koji su u socijalnoj potrebi dobiju pakete i drva. Direktorica 'M:tela' se sažalila i obećala da će već iduće sedmice poslati dodatne pakete i podijeliti našem stanovništvu", dodao je Radivojša.

U okviru akcije "Niste sami, imate prijatelje" posjetili su i domaćinstvo porodice Kalaba iz glamočkog sela Hasići koja se bavi proizvodnjom mlijeka, a potom se humanitarni karavan uputio u Bosansko Grahovo.

Paketi pomoći, tačnije 31 paket, uručen je porodicama u Bosanskom Grahovu, a načelnik ove opštine Uroš Đuran istakao je da na području opštine živi oko 1.000 stanovnika tokom zimskog perioda.

"Opet smo u prilici da kažemo: 'Imamo prijatelja'. Kompanija 'M:tel' i ove godine pomaže stanovnike Grahova, to je veliki značaj za nas. Građani žive u teškoj situaciji, od povratka pa do danas suočeni su sa nezaposlenošću, plus nemamo banku, dom zdravlja... Mnogo toga ovoj maloj opštini nedostaje", kazao je Đuran.

Takođe, Trivanova je poslala poruku ljudima u Beogradu koji su nedavno za građane Srpske imali samo ružne riječi.

"Ovo ovde su najveće patriote, najbolji predstavnici svoga roda kojima dajem veliki naklon što su ostali da žive na svojim ognjištima i što ništa nije uspelo da ih slomi", poručila je Trivanova.

Naime, kompanija "M:tel" u srijedu je pakete pomoći uručila i porodicama u Drvaru i Bosanskom Petrovcu.

