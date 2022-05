BANJALUKA - Žuti meteoalarm danas je zbog grmljavine upaljen gotovo u svim krajevima BiH, osim na području Trebinja.

Na području Republike Srpske lokalne grmljavine očekuju se do 13 časova, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Za livanjsko i tuzlansko područje žuto upozorenje na snazi je od 12 do 17 časova, na području Bihaća od 12 do 15 časova, Mostara od 13 do 16, a Sarajeva od 12 do 18 časova.

Žuti meteoalarm upozorava na potencijalno opasno vrijeme.