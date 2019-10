Žuti meteoalarm za četvrtak upaljen u BiH

​Evropski meteorološki servis "Meteoalarm" za četvrtak je aktivirao žuti meteoalarm za Bosnu i Hercegovinu.

Za regije Banjaluke, Bihaća, Livna, Mostara, Sarajeva, Trebinja i Tuzle izdata su upozorenja zbog količine padavina i grmljavine.

U večernjim satima i u noći sa srijede na četvrtak porast naoblačenja stiže sa sjeverozapada praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će veći dio dana biti umjeren južni i jugozapadni.

U četvrtak se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U područjima iznad 1.500 metara je moguća je susnježica i snijeg.

Intenzivnije padavine se očekuju u jutarnjim satima i prije podne, kad je lokalno moguća i grmljavina. Poslije podne padavine, uglavnom, prestaju u Krajini, Posavini i zapadnim područjima BiH, a u ostatku zemlje padavine slabe.

Očekivana količina padavina, u većem dijelu zemlje, između 20 i 50, u Hercegovini lokalno i do 70 l/m. Vjetar slab do umjeren sjeveni i sjeveroistočni, a u u Hercegovini umjerena bura. Temperature vazduha u od 7 do 14, a u Hercegovini od 13 do 20 °C.