Žuti meteoalarm za cijelo područje BiH

BANJALUKA - U Republici Srpskoj danas će biti nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima u većini predjela, lokalno sa malo više padavina, a izdato je i upozorenje - žuti meteoalarm za grmljavinske procese, dok se i narednih dana očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i ponegdje sunčanim intervalima, te najvišom dnevnom temperaturom vazduha oko 26 stepeni Celzijusovih.

Žuti meteoalarm, koji znači da vrijeme može biti opasno, za danas je na snazi za čitavu BiH, a sutra za područja Foče, Trebinja, Mostara i Višegrada, s tim da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez.

Sutra ujutru biće promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom, tokom prijepodneva i dana nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, ponegdje sa sunčanim intervalima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeverozapadu će biti više sunčanog vremena, uveče i dalje nestabilno vrijeme i slab i promjenjiv vjetar, pretežno sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu i sjeveru do 17, a najviša dnevna od 15 do 22, na sjeveru i jugu oko 24 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 17. juna, jutro biće promjenljivo oblačno na krajnjem sjeveru, u ostalim krajevima pretežno sunčano uz malu oblačnost, a može biti i magle po kotlinama.

Tokom prijepodneva i dana biće nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, lokalno sa grmljavinom, a ponegdje i sa sunčanim intervalima, dok će uveče doći do postepenog smanjenja padavina i oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna od 14 do 20, na sjeveru i jugu oko 23 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 18. juna, tokom jutra i dana biće pretežno sunčano u većini predjela, a poslije podne na sjeveroistoku i u centralnim krajevima biće uslova za kratkotrajne pljuskove.

Jutarnja temperatura biće od 11 do 17, na jugu i sjeveru do 19, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveru oko 26 stepeni Celzijusovih.

U petak, 19. juna, jutro će biti pretežno sunčano, od podneva i tokom dana toplo i sparno uz rast oblaka nestabilnosti, te su mogući lokalni pljuskovi, dok će na jugu biti pretežno sunčano. Poslijepodne i uveče biće promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 19, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveru oko 26 stepeni Celzijusovih.