Žuti meteoalarm za područja Banjaluke, Prijedora, Mostara, Sarajeva

U Republici Srpskoj danas je na snazi žuti meteoalarm za područje Banjaluke i Prijedora zbog ekstremno visoke temperature vazduha od 32 do 35 stepeni Celzijusovih.

Žuti meteoalarm, koji znači da vrijeme može biti opasno, za danas je na snazi i za područja Mostara, Sarajeva, Bihaća i Tuzle, s tim da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez.

Poslije podne su mogući uslovi za poneki kratkotrajni pljusak na istoku i u brdsko-planinskim predjelima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro i tokom dana biće pretežno vedro i sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, poslije podne mogući su uslovi za poneki kratkotrajni pljusak na sjeveru i istoku, te u višim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na sjeveru i jugu oko 32 stepena Celzijusa.

U srijedu, 1. jula, ujutru će biti pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a poslije podne su mogući uslovi za poneki kratkotrajni pljusak na sjeveru i istoku, kao i u višim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu i sjeveru oko 32 stepena Celzijusa.

U četvrtak, 2. juna, ujutru će biti pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a poslije podne biće uslova za kratkotrajne pljuskove u sjevernim i istočnim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu i sjeveru oko 33 stepena Celzijusa.