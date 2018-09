Žuti meteoalarm za područje BiH

Republički hidrometeorološki zavod RS izdao je za danas žuti meteoalarm za područje Bosne i Hercegovine.

Žuti meteoalarm je izdat zbog nevremena praćenog grmljiavinom i jakom kišom i to za gradove Banja Luka, Bihać , Foča, Livno, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Višegrad.

Sutra nestabilno, poslije podne kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom tokom dana na zapadu, a poslije podne u većini krajeva.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne će biti suvo uz postepeno naoblačenje sa zapada. Tako da će sredinom dana i poslije podne biti promjenljivo i pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom najprije na zapadu, a do večeri u većini krajeva.

Duvaće slab vjetar, zapadni i sjeverozapadni, u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 18, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.