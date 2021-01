Žuti meteoalarm za veće područje BiH

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama i u višim područjima sa snijegom, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Tokom dana u većem dijelu na sjeveru prestanak padavina. U Hercegovini obilnije padavine. Vjetar na sjeveru slab do umjeren, a u Hercegovini umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 12 °C.

Za veći dio Bosne i Hercegovine upaljen je žuti meteoalarm.

U Banjaluci, Višegradu, Foči, Mostaru i Trebinju očekuju se obilnije padavine te se stanovništvo poziva na oprez.

Žuti meteoalarm označava da je vrijeme opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uslovima. Budite svjesni rizika i pratite uputstva data od strane nadležnih tijela.