Žuti meteoalarm za veći dio BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - U većini područja u Bosni i Hercegovini proglašen je žuti meteoalarm zbog niskih temperatura.

U Banjaluci je alarm proglašen zbog temperature od minus pet, u Foči se očekuje minimalna temperatura oko i manja od minus pet, u planinama i do minus 10 stepeni Celzijusa.

Na području Sarajeva, Tuzle i Bihaća, alarm je na snazi zbog temperature od minus četiri, a u Livnu, Trebinju i Višegradu minus tri.

Jutros je u sjevernim dijelovima vrijeme oblačno, a lokalno pada slab snijeg. U Hercegovini je pretežno sunčano. Oblačno je na sjeveru Hercegovine.

Temperature vazduha izmjerene u 7 sati iznosile su: Bjelašnica -14; Ivan Sedlo -7; Sokolac -5; Livno -4; Bugojno -3; Bihać, Drvar, Jajce, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla -2; Gradačac, Grude, Sanski Most i Zenica -1; Bijeljina, Doboj i Široki Brijeg 0; Banjaluka, Prijedor, Stolac i Zvornik 1; Trebinje 2; Mostar i Neum 4 stepena.

Danas sena sjeveru očekuje oblačno vrijeme. Lokalno će padati slab snijeg. U Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana naoblačenje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između minus jedan i četiri, na jugu zemlje od sedam do 12.

Foto: FHMZ

U četvrtak u BiH očekuje se oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru će padati slab snijeg ili susnježica, koji bi rastom temperature vazduha u nizijamaprelazio u kišu. U Hercegovini slaba kiša. Tokom dana, uglavnom bez padavina samo ponegdje na zapadu. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Povremeno jaki udari vjetra su mogući na sjeveru i sjeveroistoku. Jutarnja temperatura vazduha većinom između minus dva i četiri, na jugu do sedam, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između jedan i šest, na jugu i sjeveru od sedam do 11 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha većinom između nula i pet, na jugu do sedam, a najviša dnevna temperatura uglavnom između jedan i sedam, na jugu i sjeveroistoku od osam do 12 stepeni.

U subotu u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha većinom između jedan i šest, na jugu do osam, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između pet i 11, na jugu do 15 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).