Žuto upozorenje za Banjaluku, Prijedor, Trebinje i Mostar

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano vrijeme, a slično vrijeme očekuje se i narednih dana.

Zbog visokih temperatura za područje Banjaluke, Prijedora, Mostara i Trebinja izdato je žuto opozorenje.

Vjetar je danas slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa.

U srijedu se takođe prognozira sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 29 do 35 stepeni.

Četvrtak će biti sunčan uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslijepodne ponegdje su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U petak i subotu stabilno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama može biti magle ili niske naoblake. Jutarnje temperature od 14 do 22, na jugu do 24, a dnevne od 28 do 36 stepeni Celzijusovih.