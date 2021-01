Žuto upozorenje zbog niske temperature vazduha

Meteorolozi su za danas zbog niske temperature vazduha izdali žuto upozorenje za veći dio Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH).

Za regije Banjaluka, Višegrad, Foča, Bihać, Livno, Tuzla i Sarajevo prognozirana je temperatura vazuha od oko minus pet stepeni Celzijusovih, objavljeno je na sajtu Meteoalarma (meteoalarm.eu).

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje umjereno oblačno i hladno vrijeme sa temperaturom vazduha malo iznad nule, dok će sunčanih perioda biti na jugu i sjeverozapadu.

Na istoku i planinama biće oblačnije uz slabo provijavanje snijega. Uveče će doći do povećanja oblačnosti, ali će ostati suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena bura. Dnevna temperatura vazduha od minus dva do pet, na planinama od minus pet stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u većini krajeva preovladava pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, osim u Hercegovini gdje je uglavnom vedro.

Najhladnije jutros je bilo na Čemernu i u Drvaru gdje je u 7.00 časova izmjereno minus 10 stepeni Celzijusovih, zatim u Kalinoviku, Sokocu, Mrkonjić Gradu, Ribniku i Šipovu sa minus pet, te u Sarajevu minus četiri. U Novom Gradu i Gacku je minus tri, u Banjaluci, Prijedoru, Rudom, Srebrenici, Tuzli, Zenici, Trebinju i Foči minus dva, u Srpcu i Višegradu minus jedan, a u Bijeljini i Doboju nula stepeni.

Iznad nule, dva stepena Celzijusova izmjerena su u Mostaru, a tri u Neumu.