Žuto upozorenje zbog olujnih udara u BiH

U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a povremeno slaba kiša moguća je na području Hercegovine.

Vjetar prijepodne slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jačanje juga očekuje se u drugoj polovini dana. Od večernjih sati i tokom noći na subotu izgledni su i olujni udari juga, zbog čega je na jugozapadu i sjeverozapadu zemlje izdato žuto upozorenje.

Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusovih.

Prvog dana vikenda takođe pretežno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša moguća je u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i u Krajini. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i prijepodne. Jutarnja temperatura od osam do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 21 stepen.

U nedjelju prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslijepodne oblačno vrijeme. Poslijepodne i večernjim satima sa kišom u većini područja. Na zapadu i jugozapadu Bosne padavine mogu biti i intenzivnije. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 20 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, umjereno do pretežno oblačno vrijeme nastavlja se iduće sedmice. Kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.