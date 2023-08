Žuto upozorenje zbog visoke temperature vazduha

SARAJEVO - Žuto upozorenje na visoku temperaturu vazduha za danas je izdato za gotovo cijelu BiH, a očekuje se 39 stepeni Celzijusovih.

"Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, starijim ili vrlo mladim", objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj upozorenje je izdato za period od 11.00 do 19.00 časova za banjalučku, prijedororsku i trebinjsku regiju gdje će temperatura vazduha biti između 32 i 36 stepeni, a za fočansku i višegradsku od 11.00 do 18.00 časova.

U svim regijama u Republici Srpskoj prognozirana je temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni, osim za višegradsku, gdje će biti do 36 stepeni.

U Federaciji BiH /FBiH/ za regije Bihaća, Sarajeva, Mostara i Tuzle upozorenje je izdato za period do 17.00 časova.

Prognozirana temperatura vazduha u regijama Bihać i Sarajevo biće do 33 stepena, u tuzlanskoj regiji do 34, a na prostoru Mostara do 39 stepeni Celzijusovih.